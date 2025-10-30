“Oggi hanno approvato la riforma della giustizia ma stanno riformando anche la Conte dei Conti, attenzione. Il loro è un disegno sistematico cercando di tagliare le unghie e depotenziare il controllo e l’indipendenza di tutte le magistrature prendendo schiaffi su ogni progetto che portano avanti”. Lo ha dichiarato il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte fuori dal senato dove si è tenuta questa mattina la votazione che ha approvato la riforma della giustizia. “Dovrebbero rendersi conto della loro incapacità e rispettare l’indipendenza dei controllori. Non c’è un discorso di destra e di sinistra, è uno scontro tra chi vuole difendere i pilastri della Costituzione e chi li sta scardinando per rivendicare piena libertà del Governo di turno di andare al di sopra delle leggi” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Riforma della giustizia, Conte: “Governo Meloni vuole pieni potere, lo contrasteremo in ogni piazza”