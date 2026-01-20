Un albero in ricordo di Martina Gnoli | Donati 14mila euro nel suo nome
In memoria di Martina Gnoli, è stato piantato un albero nel luogo dell’incidente sulla Marecchiese, simbolo di ricordo e speranza. La donazione di 14.000 euro, effettuata in suo nome, ha contribuito a questa iniziativa, che si inserisce nel rispetto e nella commemorazione della giovane. L’albero rappresenta un gesto di solidarietà e di continuità, mantenendo vivo il ricordo di Martina in un luogo significativo.
Tanti fiori e un albero per Martina. Una pianta che crescerà lì a pochi metri da dove è avvenuto l’incidente sulla Marecchiese in cui ha perso la vita Martina Gnoli. Così i famigliari hanno voluto ricordare la ragazza a un mese dalla tragedia. Venerdì scorso papà Loris e mamma Stefania, insieme agli altri due figli (di 14 e 6 anni), si sono radunati insieme a parenti e amici per inaugurare a Sant’Ermete l’aiuola in ricordo della 18enne. Un piccolo giardino di pochi metri, nel quale hanno piantato fiori e un albero. È stato un momento toccante, pieno di dolore e di emozione. Alla cerimonia ha preso parte anche la vicesindaca Michela Mussoni, a nome di tutta l’amministrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
