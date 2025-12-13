Bonifiche e prevenzione incontro a Casa don Diana

Martedì 16 dicembre a Casa Don Diana a Casal di Principe si terrà un incontro pubblico intitolato “Bonifiche e prevenzione: facciamo il punto”. Promosso dal Comitato Don Peppe Diana ed Etica Verde con la collaborazione di Casale Lab, l’evento si focalizza sulle tematiche di bonifiche ambientali e azioni di prevenzione legate a queste questioni.

