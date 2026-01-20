Trump mostra in diretta tv alla Casa Binaca i volti degli arrestati in Minnesota | Volete vivere con loro?
In occasione del primo anniversario del suo ritorno alla Casa Bianca, Donald Trump ha tenuto una conferenza stampa in diretta televisiva. Durante l’evento, ha mostrato ai presenti i volti degli arrestati in Minnesota, chiedendo se i cittadini siano disposti a convivere con loro. Un momento che ha suscitato discussioni sulla sua strategia comunicativa e sulle tematiche di sicurezza e legalità.
«Nessuno ha fatto tanto come questa amministrazione in un anno». L'appuntamento era previsto per le 19, ma in una sala gremita e in attesa, il presidente Trump si è fatto aspettare. Nel discorso del primo anniversario del ritorno da presidente alla Casa Bianca, non ha però tradito le aspettative. Inizia mostrando una serie di foto di «criminali», ancora «attive» in Minnesota. Critica Biden e va avanti con le foto «Tutte fermate dall'Ice», la polizia oggetto di feroci critiche per i suoi interventi e l'omicidio di una donna in Minnesota. «Persone arrivate qui a causa dei confini aperti», dice. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
++ #Trump pubblica su Truth un'immagine creata con l'AI dove mostra ai leader Ue una cartina con la bandiera Usa che ricopre #Groenlandia, #Canada e #Venezuela++ x.com
Possiamo anche girarci attorno e non volere ammettere con noi stessi quello che i nostri sensi ci restituiscono, ma il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, mostra elementi di squilibrio. Nei rapporti internazionali è bene che prevalga il linguaggio diplomati - facebook.com facebook
