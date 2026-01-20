Trump mostra in diretta tv alla Casa Binaca i volti degli arrestati in Minnesota | Volete vivere con loro?

In occasione del primo anniversario del suo ritorno alla Casa Bianca, Donald Trump ha tenuto una conferenza stampa in diretta televisiva. Durante l’evento, ha mostrato ai presenti i volti degli arrestati in Minnesota, chiedendo se i cittadini siano disposti a convivere con loro. Un momento che ha suscitato discussioni sulla sua strategia comunicativa e sulle tematiche di sicurezza e legalità.

