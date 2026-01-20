Truffe via sms l' allarme della Usl Toscana centro Non chiamare quei numeri

L'Usl Toscana centro avvisa i cittadini di prestare attenzione alle truffe via sms. Si raccomanda di non chiamare numeri sospetti o sconosciuti ricevuti tramite messaggi, poiché potrebbero essere tentativi di raggiro. È importante mantenere la calma e verificare sempre le comunicazioni ufficiali prima di agire. Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare le fonti ufficiali dell'Azienda USL Toscana centro.

L’Azienda USL Toscana centro lancia un avviso ai cittadini per metterli in guarda da possibili tentativi di truffa. Stanno, infatti, circolando sms che sembrano provenire dal Cup (Centro Unico di Prenotazione) con l’invito a richiamare numeri telefonici ma l’azienda sanitaria chiarisce di non inviare alcun messaggio di questo tipo. “In caso di ricezione di messaggi che invitano a contattare numeri sconosciuti o a tariffazione speciale, si raccomanda di non rispondere e non effettuare alcuna chiamata. Si tratta, con ogni probabilità, di tentativi di frode. Per qualsiasi dubbio o necessità di verifica, è fondamentale contattare esclusivamente i canali ufficiali dell’Azienda Usl Toscana centro” si legge in una nota diffusa dall’azienda sanitaria.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Allarme truffe via SMS: finti messaggi dal CUP invitano a chiamare numeri a pagamentoRecentemente sono stati segnalati nuovi tentativi di truffa via SMS rivolti principalmente ai cittadini sanniti.

