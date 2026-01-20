‘Truffa del porta a porta’ oltre 1.200 anziane nella rete | erano costrette a comprare articoli casalinghi

Una rete criminale attiva nel territorio nazionale, inclusa Bologna, ha coinvolto oltre 1.200 donne anziane in truffe e estorsioni attraverso il metodo del porta a porta. L’associazione, radicata nel Padovano, costringeva le vittime ad acquistare articoli casalinghi mediante pratiche ingannevoli. La vicenda evidenzia le modalità di approccio e le conseguenze di un’organizzazione criminale che sfrutta la fiducia delle persone anziane.

Bologna, 20 gennaio 2026 – Una strutturata associazione a delinquere – radicata nel Padovano, ma attiva in numerose località del territorio nazionale, coinvolgendo anche Bologna – che ha messo a segno una serie di estorsioni e truffe a donne anziane – sarebbero circa 1.200 le vittime – riciclando poi i profitti illeciti in beni di lusso. È così scattata l’operazione della Guardia di Finanza: oltre 70 militari del Comando provinciale di Padova, con il supporto dei reparti competenti nei territori, hanno eseguito cinque misure cautelari, di cui una in carcere e due degli arresti domiciliari. Dieci complessivamente le persone denunciate dalla Procura di Padova, tutte di nazionalità italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

