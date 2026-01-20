Da Napoli a Grosseto per truffare due anziani | bloccati sull’A1 e arrestati

Due uomini pregiudicati provenienti da Napoli sono stati arrestati dalla Polizia Stradale di Caserta Nord mentre cercavano di fuggire lungo l’A1. Trovati in possesso di monili in oro e denaro contante, sono sospettati di aver commesso una truffa aggravata contro una coppia di anziani di Grosseto, di 83 e 79 anni. L’intervento ha impedito il proseguimento delle attività illecite e ha assicurato i responsabili alla giustizia.

L'operazione è scattata nel corso di un ordinario servizio di vigilanza lungo le arterie autostradali di competenza. Gli agenti della PolStrada hanno intercettato, sulla carreggiata sud dell'A1, una Ford Puma con due persone a bordo che, per l'atteggiamento ritenuto sospetto, è stata fermata all'interno dell'area di servizio ADAS Teano Ovest, sempre sull'Autostrada A1. Durante il controllo, i poliziotti hanno proceduto a una perquisizione personale poi estesa al veicolo, rinvenendo diversi oggetti preziosi — tra orologi, collane, anelli e monete — nascosti all'interno di un barattolino. Recuperata anche la somma di 790 euro in contanti, per la quale i fermati non sarebbero stati in grado di fornire una giustificazione.

