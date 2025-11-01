La Germania dichiara guerra ai droni

Due ore di interruzione dei voli allo scalo di Berlino per un allarme droni. È solo l'ultimo di una lunga serie di incursioni sospette in Germania, tanto che il governo è corso ai ripari con un disegno di legge: d'ora in poi, la polizia tedesca potrà abbattere i droni sospetti che sorvolano illegalmente e a bassa quota luoghi sensibili. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La Germania dichiara "guerra" ai droni

