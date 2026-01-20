Una bambina di due anni è deceduta a Vibo Valentia a causa di un episodio di soffocamento durante il pranzo in famiglia. L’incidente si è verificato all’interno della loro abitazione, suscitando grande dolore tra i genitori. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle circostanze dell’accaduto.

Una bambina di due anni è deceduta a Vibo Valentia in seguito a un grave episodio di soffocamento, avvenuto all’interno dell’abitazione di famiglia. Secondo le prime informazioni, la piccola stava mangiando quando avrebbe improvvisamente iniziato a non riuscire più a respirare. Tragedia domestica a Vibo Valentia. L’evento si è verificato nella tarda mattinata di oggi, all’interno della casa in cui la famiglia risiede. In base a una prima ricostruzione, la minore avrebbe ingerito il pezzo di wurstel senza masticarlo a sufficienza. Il boccone avrebbe quindi determinato una ostruzione delle vie respiratorie, causando un’immediata difficoltà respiratoria. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tragedia durante il pranzo coi genitori, muore bimba di 2 anni: cosa stava mangiando

Bimba di due anni muore soffocata mangiando un wurstelUna bambina di due anni ha perso la vita a Vibo Valentia, a causa di un soffocamento avvenuto durante il pasto.

Leggi anche: Tragedia a Natale: Giovanni muore durante il pranzo della vigilia davanti alla famiglia

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: La caldaia e il monossido: cosa emerge dalle indagini sulla morte di padre e figlio; Vanzago, schiacciato da una pompa idrovora mentre lavora nel terreno tanto amato: choc per la morte di Fiorenzo; Giuseppe Ancora muore a 23 anni provando una moto elettrica: il lavoro ai concerti e il progetto di trasferirsi in Svezia; Intossicati dal monossido durante la cena: si sentono male e scappano all'esterno.

Muore soffocato da frutta e panettone a Natale, la tragedia durante il pranzo di famiglia a casa dei genitori - Sarai sempre nei nostri cuori. Con queste parole Domenico Lopez ha affidato ai social e al silenzio rotto dal dolore il ricordo del fratello Giovanni, morto tragicamente alla vigilia di Natale a ... blitzquotidiano.it

Grottammare, tragedia durante il pranzo di Natale: Gabriele Talamonti co-titolare del ristorante Papillon stroncato da malore - Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno provato il tutto per tutto per rianimarlo, ma alla fine il medico di turno ha dovuto dichiarare il decesso. La notizia si è subito diffusa in ... corriereadriatico.it

Tragedia ieri nel Savonese durante una battuta di caccia nella zona di San Bernardino - facebook.com facebook

Camion si sfrena e si schianta contro un palazzo: tragedia sfiorata durante alcuni lavori x.com