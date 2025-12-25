Tragedia a Natale | Giovanni muore durante il pranzo della vigilia davanti alla famiglia
Una tragedia improvvisa ha sconvolto la vigilia di Natale nel quartiere Borgo Nuovo, trasformando un momento di festa in un dramma che ha lasciato senza parole familiari e comunità. Quello che doveva essere un giorno di serenità si è invece concluso nel peggiore dei modi. La vittima è Giovanni Lopez, 47 anni, deceduto nel primo pomeriggio del 24 dicembre mentre si trovava in casa dei genitori, in via Foglizzo, dove era in corso un pranzo in famiglia. Nel giro di pochi istanti la situazione è precipitata, scatenando il panico tra i presenti. Leggi anche: “Oddio, no”. Si traveste da Babbo Natale per fare una sorpresa ai figli, finisce in tragedia . 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
