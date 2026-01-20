Tra gli sfollati del Grattacielo | Brande un pasto e speranze Costretti a vivere alla giornata

Dopo l’emergenza nel Grattacielo, circa quaranta sfollati hanno trovato rifugio nei locali di via Mura di Porta Po, gestiti dall’associazione ‘Viale K’. Tra loro, molte persone vivono alla giornata, sperando in un futuro migliore. Ringraziano chi li ha accolti e si affidano alla solidarietà della comunità. Questa breve nota vuole raccontare una fase di transizione e il bisogno di supporto in un momento di fragilità.

"Non sappiamo dove andremo. Un grazie di cuore a chi ci ospita". Il giorno dopo aver liberato lo spazio del Palapalestre, quasi quaranta sfollati hanno trovato ospitalità nei locali di via Mura di Porta Po, struttura gestita dall'associazione 'Viale K' di Domenica Bedin (qui hanno trovato sede anche i 'Cittadini del Mondo'). Negli spazi dove si svolgono attività di dopo scuola, ora ci sono le brande per alcuni degli sfollati del Grattacielo, struttura dichiarata inagibile dopo il rogo. Provengono dal Senegal, Mali, Gambia, Pakistan, Marocco, Tunisia, Costa D'Avorio, Nigeria, Egitto e Cina. Aliu Jabbi del Gambia, abitava al diciassettesimo piano.

Ringraziando per la solidarietà dei cittadini ferraresi , condividiamo questo aggiornamento di Viale K odv, che ha fatto anche questa volta fronte all'accoglienza dei più fragili: STOP AIUTI MATERIALI AGLI SFOLLATI DEL GRATTACIELO, SOLO AIUTI ECONO

"Fiera o ex ospedale Pellegrino": le proposte dei 5 Stelle per gli sfollati del Grattacielo x.com

