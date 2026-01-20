Toth Bournemouth adesso è ufficiale | niente Lazio per il centrocampista ungherese! Il comunicato

Alex Toth ha ufficialmente lasciato il Lazio e si è trasferito al Bournemouth. La notizia è stata confermata tramite un comunicato del club inglese, che ha annunciato l’ingaggio del centrocampista ungherese. Toth, quindi, intraprende una nuova avventura professionale in Premier League, lasciando alle spalle la sua esperienza in Italia. Questa operazione rappresenta un importante cambiamento nella carriera del giocatore e nel mercato di trasferimenti estivi.

