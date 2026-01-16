Calciomercato | niente Lazio per Toth è fatta per il suo arrivo al Bournemouth | tutti i dettagli
Il trasferimento di Alex Toth dal calcio ungherese al Bournemouth è stato ufficializzato, segnando un nuovo capitolo per il calciomercato. La trattativa tra le parti è stata conclusa, escludendo quindi un possibile trasferimento alla Lazio. Di seguito, i dettagli dell’accordo e le informazioni principali su questa operazione.
L’arrivo di Alex Toth al Bournemouth è ormai definito. Il club inglese, è riuscito a superare la concorrenza della Lazio e ha chiuso l’operazione per assicurarsi uno dei giovani più promettenti del panorama ungherese. Lo riporta Di Marzio. L’accordo per il classe 2005 prevede una base fissa di 12 milioni di euro, a cui si aggiungono 3 milioni di bonus legati a obiettivi e rendimento. Una trattativa rapida e convincente, che ha permesso alle Cherries di bruciare le rivali e portare a termine un investimento importante in prospettiva futura. Il Bournemouth si prepara dunque ad accogliere il centrocampista del Ferencvaros, protagonista di una prima parte di stagione molto positiva: 25 presenze complessive, 2 gol e 5 assist. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
