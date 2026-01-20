Torna il Carnevale pistoiese Piazza della Resistenza si colora per tre domeniche spensierate

Torna il Carnevale Pistoiese a Piazza della Resistenza, che si prepara ad accogliere i visitatori nelle tre domeniche successive (25 gennaio, 1 e 8 febbraio). Dalle 14 alle 17, la piazza si anima con maschere, musica e colori, offrendo un’occasione di svago e socializzazione in un ambiente che mantiene viva la tradizione locale. Un evento pensato per tutte le età, all’insegna della convivialità e della festa.

Piazza della Resistenza è pronta per accogliere anche quest'anno il Carnevale Pistoiese. Nelle prossime tre domeniche (25 gennaio, 1 e 8 febbraio), dalle 14 alle 17, le mascherine, i colori, la musica e il divertimento saranno i protagonisti di questa festa che intreccia la tradizione popolare con la voglia di stare insieme. L'iniziativa è promossa dal Comitato cittadino del Carnevale con la compartecipazione del Comune di Pistoia, a conferma di una collaborazione che punta a valorizzare una festa molto sentita, capace ogni anno di coinvolgere famiglie, bambini e visitatori in un clima colorato e allegro.

