Il racconto di Paolo Regina esplora il confine sottile tra umanità e oggetto attraverso un noir elegante e inquieto. La narrazione parte da un gesto primitivo, quello di stringere il collo di un uomo finché smette di essere una persona, aprendo una riflessione profonda sulle dinamiche di potere e deumanizzazione. Un’opera che invita a riflettere sulla fragilità dell’identità e sulla oscurità nascosta nelle relazioni umane.

È un noir che parte da un gesto primitivo: stringere il collo di un uomo finché smette di essere una persona e diventa un oggetto. Non è un caso. Questo romanzo parla di cose, di merci, di reliquie, di resti di vite altrui messi in vetrina. E parla di uomini che, a furia di collezionare, finiscono per essere collezionati loro stessi. Gli uomini muoiono, le cose restano. È un pensiero ricorrente, ma in “I collezionisti” di Paolo Regina (Neri Pozza) diventa una lama: perché qui la morte non arriva come una tragedia, arriva come un gesto pratico, quasi artigianale. Aspettare l’ultimo spasmo. Sistemare il corpo su una poltrona con la tappezzeria a fiori, accanto a un pianoforte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Titolo Quando gli uomini diventano oggetti: il noir elegante e inquieto di Paolo Regina

