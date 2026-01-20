Tir perde semirimorchio mentre viaggia traffico in tilt

Un semirimorchio si è staccato da un tir mentre percorreva via di Pescaiola, a Viciomaggio. L’incidente ha causato rallentamenti e disagi al traffico, che si è intensificato a causa dell’interruzione sulla strada. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per gestire la situazione e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Stava percorrendo via di Pescaiola, a Viciomaggio, quando una parte del suo mezzo pesante si è staccata. Brutta avventura questa mattina per un autotrasportatore che si è ritrovato improvvisamente senza semirimorchio. L'incidente è avvenuto questa mattina e sul posto sono intervenute due squadre.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Incidente in autostrada, coinvolto un tir: traffico in tilt per diversi chilometri Tir incastrato in paese, traffico in tilt: strade chiuse per 5 oreVenerdì 12 dicembre, a Brentonico, si è verificato un grave disservizio a causa di un tir rimasto incastrato in centro paese. Montebello, semirimorchio ribaltato in località Fracanzana.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.