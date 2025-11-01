Kostic a Sky | Sono felice per il gol ma ancora di più perché abbiamo vinto La squadra mi ha aiutato molto mi sono sempre allenato forte

Kostic ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Kostic ha parlato ai microfoni di Sky dopo Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Sono davvero felice ma sono ancora più felice perché abbiamo vinto la partita. Dobbiamo continuare così». DUE PARTITE DA TITOLARE – «Per me è stato un periodo difficile ma ci ho sempre creduto, mi sono sempre allenato forte. La squadra mi ha aiutato molto e sono felice perché oggi è anche il mio compleanno e il compleanno della Juve». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

