Terni il passaggio della fiamma olimpica | un ' viaggio' all' interno del centro cittadino GALLERIA FOTOGRAFICA
Una prova generale in vista dell’attesissimo appuntamento in programma il prossimo 8 dicembre. Nel corso del pomeriggio di mercoledì 29 ottobre il convoglio della ‘fiamma olimpica’ è arrivato a Terni. Per consentire la buona riuscita dell’iniziativa sono stati coinvolti quaranta tedofori. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Palazzo Spada conferma la data anticipata da Umbria7, l’evento alla vigilia del passaggio della fiamma Olimpica a Terni #terni #fiera #santalucia #natale #fiamma - facebook.com Vai su Facebook
Viaggio fiamma olimpica, a Terni è il giorno del test event: come cambia la viabilità - Mercoledì pomeriggio a Terni simulazione della tappa di Terni del passaggio della fiamma olimpica, prevista ufficialmente per lunedì 8 dicembre. Da umbria24.it
Fiamma olimpica, Terni si prepara alla grande: mercoledì 29 ottobre la simulazione del percorso ufficiale - Terni si accende di spirito olimpico in vista del grande appuntamento dell’8 dicembre, quando la fiamma dei Giochi Milano- ternananews.it scrive
Fiamma olimpica, simulazione del passaggio di tappa: come cambia la viabilità a Terni e Orvieto - Nella pomeriggio di mercoledì 29 ottobre verrà simulata l’intera tappa di Terni del passaggio della fiamma olimpica, prevista ufficialmente per lunedì 8 dicembre. Riporta umbria24.it