Tempesta solare record minaccia Terra | aurore spettacolari ma allerta per infrastrutture globali

Una recente tempesta solare di forte intensità ha provocato una significativa perturbazione geomagnetica sulla Terra. Questo fenomeno può influenzare le reti elettriche, i sistemi satellitari e le comunicazioni, richiedendo attenzione alle infrastrutture. Allo stesso tempo, si registrano aurore visibili a latitudini insolite, offrendo uno spettacolo naturale di rara bellezza. È importante monitorare gli sviluppi per valutare eventuali impatti sulle attività quotidiane.

Roma - Un’intensa tempesta geomagnetica colpisce il pianeta dopo una violenta eruzione solare, con possibili effetti su reti elettriche, satelliti e comunicazioni, e aurore visibili a latitudini insolite. Una tempesta solare di eccezionale intensità ha iniziato a interessare la Terra, risultando la più forte registrata dal 2003. Il fenomeno, innescato da una potente eruzione solare, sta producendo una tempesta geomagnetica di livello 4 su 5, secondo il NOAA Space Weather Prediction Center, con un progressivo attenuarsi dell’intensità previsto nelle ore successive. L’evento richiama alla memoria la cosiddetta “tempesta di Halloween”, che oltre vent’anni fa causò blackout estesi in Svezia e danni alle infrastrutture energetiche in Sudafrica. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

La più grande Tempesta Solare degli ultimi anni sta colpendo la Terra e creerà aurore borealiUna potente tempesta solare di livello 4 su 5 ha recentemente interessato la Terra, generando effetti sulla nostra ionosfera.

