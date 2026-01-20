Teatro | Stefano De Majo in 50 Paolini -Tra Caravaggio Giordano Bruno e Petrolini

Dal 29 gennaio al 1 febbraio 2026 a Roma, Stefano De Majo porta in scena “50 Pasolini”, uno spettacolo che esplora il mondo di Pier Paolo Pasolini attraverso riferimenti a Caravaggio, Giordano Bruno e Petrolini. Scritto e interpretato dallo stesso De Majo, con coreografie di Marika Brachettoni e visual design di Paul Harden, lo spettacolo offre un’interpretazione originale e riflessiva dell’opera e della figura del grande intellettuale italiano.

50 PASOLINI. Tra Caravaggio, Giordano Bruno e Petrolini Scritto diretto e interpretato da Stefano de Majo Coreografie: Marika Brachettoni Visual design: Paul Harden Produzione: LAROS di Gino Cauda Dal 29 gennaio al 1 febbraio 2026 ROMA – Entra in corsa nella stagione 2025-2026 uno spettacolo dedicato a Pier Paolo Pasolini, uno dei più grandi e controversi intellettuali italiani del Novecento, e alla sua opera più ambiziosa e discussa: Petrolio. Rimasta incompiuta e pubblicata postuma nel 1992 Petrolio è considerata come un testamento intellettuale di Pasolini. Un’opera estrema che tenta di smascherare i meccanismi profondi del potere moderno, anche a costo dell’eccesso e dell’oscurità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

