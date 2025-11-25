Fra teatro bellezza e arte | un tè con Oscar Wild a Terni grazie allo spettacolo di Stefano De Majo

Ternitoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano De Majo celebra i 125 anni dalla morte di Oscar Wilde a Terni, proprio nel giorno della sua morte avvenuta a Parigi il 30 novembre 1900, con un nuovo spettacolo che ha appena vinto il prestigioso premio internazionale a lui dedicato.“Non poteva esserci debutto migliore per il mio nuovo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Arte, storia e bellezza, in Basilicata un Fantastico Medioevo - In Basilicata "Fantastico Medioevo è stato scoperta, bellezza, incontro tra le arti, approfondimenti": così il direttore artistico Davide Rondoni commenta i primi appuntamenti del Festival organizzato ... Da ansa.it

Al Teatro di Sant’Ambrogio l’arte tra bellezza ed emozioni - E, associazione varesina composta da giovani professionisti delle arti dello spettacolo, organizza la seconda edizione della rassegna teatrale Origins, con tredici repliche, un debutto, quattro ... Lo riporta ilgiorno.it

Arte, teatro e bellezza. Lucilla Giagnoni dà voce al nuovo Museo Bernareggi - Di bellezza si parla così tanto che forse, del suo significato, ci siamo dimenticati. Da ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Bellezza Arte T232