Tatarella assolto in consiglio lo ricordano e attaccano la giunta

Lunedì pomeriggio, in aula, i consiglieri hanno ricordato Pietro Tatarella, ex consigliere comunale di Forza Italia, recentemente assolto in appello nell’ambito dell’inchiesta “Mensa dei poveri”. Tatarella, arrestato nel 2019 durante il suo mandato, è stato più volte ricordato nel dibattito politico, con alcuni consiglieri che hanno anche critico la gestione della giunta. La discussione si è concentrata sulla sua vicenda giudiziaria e sul ruolo degli amministratori locali.

Diversi consiglieri hanno ricordato in aula, lunedì pomeriggio, Pietro Tatarella, ex consigliere comunale di Forza Italia arrestato nel 2019 mentre era in carica nell'inchiesta "Mensa dei poveri" e assolto in appello (dopo la prima assoluzione in primo grado) la settimana scorsa.

