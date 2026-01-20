Tartuca i progetti di Ciotti | Trasferiremo l’economato Arte della seta un laboratorio

Simone Ciotti, priore della Tartuca, ha ricevuto l’85% dei voti, esprimendo soddisfazione e senso di responsabilità. Tra i progetti annunciati, ci sono la futura sede dell’economato e l’apertura di un laboratorio dedicato all’arte della seta, segno di un impegno concreto per il rilancio e la valorizzazione della comunità tartuchina. Un momento di stabilità e rinnovamento per la Contrada di Siena.

di Laura Valdesi SIENA "Tanta felicità". E ancora: "Contentezza". Ma anche "responsabilità". Sentimenti che prova il priore della Tartuca Simone Ciotti dopo la conferma con l’85% dei voti. "Oltre 400 alle urne, sono molto soddisfatto di come è stata recepita la nuova formazione della deputazione di seggio. Un tributo di fiducia di cui sento, appunto, tutta la responsabilità", sottolinea Ciotti. Che aggiunge: "C’è da impegnarsi su mille fronti ma tutto questo mi dà carica e positività". C’è stato un bel mix di giovani e di esperti. "La Contrada e la Società nel prossimo biennio vedranno coinvolti numerosi tartuchini, molti dei quali appunto sono giovani, a testimonianza dell’interesse che c’è per la tradizione, la storia e il patrimonio socio-culturale di cui le Consorelle tutte sono espressione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tartuca, i progetti di Ciotti: "Trasferiremo l’economato. Arte della seta, un laboratorio" Leggi anche: Le ultime tessitrici della seta del mare: in Sardegna l’antica arte di due sorelle L’arte diventa cura. Gli anziani della Rsa protagonisti attivi del laboratorio creativoAll’interno della Rsa Sabbadini, l’arte si trasforma in uno strumento di cura e coinvolgimento. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Tartuca fucina di idee. Dalla ’Bottega delle luci’ alla Società rinnovata. Cena in via Pendola - "Abbiamo celebrato così l’incipit del progetto che ci sta a cuore, ’La Bottega delle luci’. lanazione.it Cachepot Palio di Siena - Tartuca - 170 € https://bit.ly/47meVtU Sconti e info nel primo commento - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.