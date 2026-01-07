L’arte diventa cura Gli anziani della Rsa protagonisti attivi del laboratorio creativo

All’interno della Rsa Sabbadini, l’arte si trasforma in uno strumento di cura e coinvolgimento. Gli anziani partecipano attivamente a un laboratorio creativo, sperimentando l’espressione artistica come parte integrante del benessere. Questa iniziativa valorizza l’esperienza e la partecipazione, promuovendo un approccio che unisce creatività e attenzione al bisogno di socializzazione e stimolazione, contribuendo al miglioramento della qualità di vita degli ospiti.

Gli anziani diventano artisti: l’opera condivisa alla Rsa Sabbadini non è solo creatività, è cura, partecipazione. Sarà inaugurata domani alle 15 l’opera realizzata dagli ospiti nell’ambito di un progetto, un mix di elementi che ha ridato vita ad una struttura, ma soprattutto ha reso protagonisti gli anziani che hanno creato e modellato, fino a vedere realizzata una meraviglia. Con l’esposizione dell’opera condivisa, la facciata della Rsa Sabbadini non sarà più solo un muro esterno: diventerà un racconto, un simbolo di memoria e di sentimenti. Si tratta di due grandi anfore artistiche, realizzate come bassorilievo con centinaia di piccole ceramiche modellate dalle mani e dal cuore degli anziani ospiti della struttura insieme ai volontari e agli operatori che li hanno accompagnati in questi mesi, tutti i martedì dall’8 aprile scorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

