Anche a Fossacesia parte la tariffa puntuale dei rifiuti | si comincia da Villa Scorciosa

Chietitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parte anche a Fossacesia la “tariffa puntuale” dei rifiuti. Martedì si è svolta l’assemblea pubblica dedicata alla presentazione del progetto, promosso dal Comune di Fossacesia in collaborazione con Ecolan Spa. L’iniziativa, che prenderà avvio ufficialmente il 1° gennaio 2026, partirà in via. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

