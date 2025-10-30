Anche a Fossacesia parte la tariffa puntuale dei rifiuti | si comincia da Villa Scorciosa
Parte anche a Fossacesia la “tariffa puntuale” dei rifiuti. Martedì si è svolta l’assemblea pubblica dedicata alla presentazione del progetto, promosso dal Comune di Fossacesia in collaborazione con Ecolan Spa. L’iniziativa, che prenderà avvio ufficialmente il 1° gennaio 2026, partirà in via. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Maxi inchiesta del Ros. L’Antimafia: «Due abruzzesi facevano parte del gruppo criminale». Il terminale preciso nella nostra regione era Fossacesia #ilcentro #droga #milano #abruzzo #Carabinieri #antimafia #Cronaca - facebook.com Vai su Facebook
Tariffa puntuale: "Deve premiare chi separa i materiali più correttamente" - "Voglio pagare per quanto inquino, non più, non di meno". ilrestodelcarlino.it scrive