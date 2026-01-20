Il decreto Ex Ilva approvato dal Parlamento rappresenta un provvedimento temporaneo che non definisce un futuro stabile per Taranto. La città, ancora in attesa di soluzioni definitive, continua a vivere in una fase di incertezza. La decisione di acquistare tempo si traduce in un rinvio delle scelte concrete, lasciando irrisolti i problemi ambientali e occupazionali che da anni interessano il territorio.

Tarantini Time Quotidiano Il Parlamento approva l’ennesimo decreto sull’ex Ilva e Taranto resta sospesa. Sospesa tra il diritto al lavoro e quello alla salute, tra la necessità di non fermare gli impianti e l’urgenza di fermare un modello industriale che continua a produrre malattia, morte e incertezza. Il provvedimento, varato senza modifiche rispetto al testo del Senato, consente ad Acciaierie d’Italia di utilizzare 108 milioni residui e apre alla possibilità di altri 149 milioni nel 2026, se la vendita non andrà in porto. Una misura che evita lo stop immediato, ma che non dice dove si vuole andare. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, ancora in attesa: il decreto Ex Ilva compra tempo, non futuro

Leggi anche: Ex Ilva, Schlein: “Lo Stato deve guidare la decarbonizzazione per garantire il futuro di Taranto”

Leggi anche: Ex Ilva, Schlein: “Stato si assuma responsabilità decarbonizzazione per futuro Taranto”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Trenta ore in attesa al Pronto Soccorso; A Taranto pronti 60 infermieri di famiglia, ma l’assistenza territoriale resta ferma; Indotto Ilva, a Taranto chiude la Semat Sud; Taranto, l’alba che insegna a fermarsi.

A Taranto pronti 60 infermieri di famiglia, ma l’assistenza territoriale resta fermaA Taranto 60 infermieri di famiglia hanno completato la formazione, ma l’attivazione dei servizi territoriali è bloccata da ritardi amministrativi. nurse24.it

Rifiuti a Taranto, ora cambia tutto: «Ricomincio da quattro»Un nuovo Piano per i rifiuti. L’ex Amiu, in attesa che il contratto di servizio con il Comune di Taranto assuma forma e sostanza (e ce ne vorrà di tempo ancora), sta per attuare una riorganizzazione d ... lagazzettadelmezzogiorno.it

VIDEO Quando sei in atterraggio al Taranto Grottaglie (TAR) e vedi il Boeing 747-4J6 LCF Dreamlifter di Boeing Airplane N747BC (CN / LN 25879 / 904 - attivo) al punto di attesa della taxyway A. When you are landing at Taranto Grottaglie (TAR) and you se - facebook.com facebook