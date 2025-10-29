ABBONATI A DAYITALIANEWS La posizione della leader del Partito Democratico. Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha ribadito l’urgenza di un impegno concreto dello Stato per il futuro di Taranto e per la trasformazione sostenibile dell’ex Ilva. L’intervento è avvenuto a margine dell’assemblea di Federmanager a Roma, dove la leader dem ha sottolineato la necessità di un percorso chiaro verso la decarbonizzazione. “Serve una prospettiva chiara per lavoratori e città”. “La situazione di Taranto è una vertenza che sto seguendo con molta attenzione”, ha dichiarato Schlein. “Anche ieri ho incontrato i sindacati dei metalmeccanici, profondamente preoccupati per l’incertezza che grava sul futuro industriale della città. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ex Ilva, Schlein: “Lo Stato deve guidare la decarbonizzazione per garantire il futuro di Taranto”