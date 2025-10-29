Ex Ilva Schlein | Lo Stato deve guidare la decarbonizzazione per garantire il futuro di Taranto
Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha ribadito l'urgenza di un impegno concreto dello Stato per il futuro di Taranto e per la trasformazione sostenibile dell'ex Ilva. L'intervento è avvenuto a margine dell'assemblea di Federmanager a Roma, dove la leader dem ha sottolineato la necessità di un percorso chiaro verso la decarbonizzazione. "Serve una prospettiva chiara per lavoratori e città". "La situazione di Taranto è una vertenza che sto seguendo con molta attenzione", ha dichiarato Schlein. "Anche ieri ho incontrato i sindacati dei metalmeccanici, profondamente preoccupati per l'incertezza che grava sul futuro industriale della città.
