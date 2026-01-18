Ortona martedì l’inaugurazione del nuovo comando della polizia locale

Martedì 20 gennaio, a Ortona, si terrà l’inaugurazione del nuovo comando della polizia locale. L’evento si svolgerà alle ore 12 nei locali del Tribunale di via Tripoli, alla presenza del sindaco Angelo Di Nardo e del comandante maggiore Livio Feragalli. Questa occasione segna un nuovo passo per il servizio di sicurezza e tutela della comunità locale, rafforzando l’organizzazione e l’efficienza delle forze dell’ordine.

Ortona sarà il palcoscenico delle celebrazioni regionali in onore di San Sebastiano, patrono della polizia locale. L'evento rappresenta un'importante occasione per valorizzare il ruolo delle forze di polizia e rafforzare i legami con la comunità locale, riunendo autorità e cittadini in un momento di riconoscimento e solidarietà.

