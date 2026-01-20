Swg le monarchie affascinano gli italiani Per il 60% è giusto che i gioielli dei Savoia siano dello Stato

Secondo un’indagine Swg, le monarchie europee suscitano interesse tra gli italiani, con il 40% che apprezza le loro cerimonie e tradizioni. La maggioranza, il 60%, ritiene invece giusto che i gioielli dei Savoia siano di proprietà dello Stato. L’interesse verso le figure e i simboli delle monarchie si evidenzia soprattutto tra i giovani, con il 50% degli intervistati tra i 18 e i 34 anni che esprime questa opinione.

Riti e tradizioni delle monarchie affascinano due italiani su tre ed esercitano un particolare appeal sui giovani. Lo segnala un sondaggio, condotto da Swg, che esamina il mosaico delle architetture europee. E c'è chi - il 24% - le vede in grado di rafforzare il senso di identità nazionale. Cerimonie, personaggi, tradizioni e simboli delle attuali monarchie europee, come ad esempio quelle di Regno Unito e Spagna, affascinano il 40% degli intervistati, percentuale che sale al 50% per i 18-34enni. Ma quando si tratta di essere interpellati sulla scelta fra monarchia parlamentare - dove re e regina hanno una funzione principalmente cerimoniale - o Repubblica il 54% afferma che è migliore la forma politica dell'Italia.

