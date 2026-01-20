Studio e lavoro in Europa lo fa 1 su 4 Olanda record al 74% Grecia e Romania in coda | le ultime rilevazioni Eurostat

Secondo le ultime rilevazioni Eurostat, circa un quarto dei giovani europei combina studio e lavoro. La partecipazione varia significativamente tra i Paesi, con i Paesi Bassi al top, mentre Grecia e Romania registrano le percentuali più basse. Questi dati evidenziano differenze sostanziali nelle opportunità e nelle condizioni di lavoro tra le diverse nazioni europee.

Il 25,4% dei giovani europei lavora durante gli studi, con un divario abissale tra il 74,3% dei Paesi Bassi e il 2,4% della Romania. Le donne studiano e lavorano più degli uomini tra i 20 e i 24 anni, ma restano più inattive dopo i 25. In Europa uno studente su quattro riesce a conciliare i libri con un impiego. Secondo gli ultimi dati diffusi da Eurostat il 19 gennaio 2026 e riferiti al 2024, il 25,4% dei giovani tra i 15 e i 29 anni lavora mentre frequenta un percorso di istruzione formale. La media continentale nasconde però differenze abissali tra gli Stati membri. Nei Paesi Bassi la doppia attività è quasi la norma: il 74,3% dei giovani studia e lavora contemporaneamente.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

