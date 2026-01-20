Recentemente, la Rai ha trasmesso un episodio di Affari tuoi dedicato a Stefano De Martino, nonostante il lutto personale del conduttore. La scelta ha suscitato discussioni sulla sensibilità e la responsabilità della rete nel rispettare momenti di dolore. In questa analisi, esamineremo le diverse prospettive per comprendere se la decisione sia stata corretta o meno, considerando il rispetto per le emozioni di De Martino e le esigenze del programma.

Un fresco precedente in casa Rai però c'è, considerando che quando Andrea Delogu ha perso suo fratello Evan il suo programma su Rai2, La porta magica, non è andato in onda nonostante, come Affari Tuoi, la puntata fosse già registrata e, quindi, pronta. Non ci può e non ci deve essere una classifica del dolore e del lutto di una persona cara ed è per questo che, anche semplicemente per una questione di coerenza, fossimo stati nella Rai avremmo scelto, almeno per la giornata del 19 gennaio, di stoppare Affari tuoi per manifestare a Stefano De Martino, che è il nuovo volto di punta dell’azienda, quello su cui il servizio pubblico sta puntando di più, che lui è più importante del resto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Stefano De Martino e il caso di Affari tuoi che la Rai ha mandato in onda nonostante il lutto

Affari Tuoi in onda nel giorno del lutto di Stefano De Martino: la scelta della Rai divide il pubblico

Affari Tuoi in onda nel giorno del lutto di Stefano De Martino: il sottopancia Rai divide e scatena le polemiche

