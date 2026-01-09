Riqualificazione dello stadio. Dopo le tensioni arriva la svolta. Pronti i fondi da oltre 2 milioni.

Dopo un periodo di tensioni, si apre una nuova fase per la riqualificazione dello stadio Alfredo Milano a Sesto Calende. Sono stati ufficialmente stanziati oltre 2 milioni di euro per i lavori di rinnovamento, segnando un passo importante verso la riqualificazione dell’impianto. Con questo finanziamento, il progetto può finalmente avanzare, offrendo nuove opportunità per la comunità e il settore sportivo locale.

Il passo decisivo è arrivato: a Sesto Calende può davvero partire la trasformazione dello stadio Alfredo Milano. Il Credito sportivo ha dato il via libera al maxi-mutuo da 2 milioni e 150mila euro, una cifra imponente che segna l’inizio di una delle opere più rilevanti degli ultimi anni per lo sport sestese. L’importo è già stato formalmente registrato dall’area tecnica del Comune: ora non ci sono più ostacoli burocratici, solo il futuro da costruire. Dietro questa svolta, però, c’è una scia di tensioni che per settimane ha attraversato il Municipio. Il progetto, annunciato in Consiglio comunale a novembre, ha diviso la maggioranza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

