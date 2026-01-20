In un ambiente intimo e luminoso, caratterizzato da candele e tonalità calde, si è svolto un momento di profonda emozione. Una donna ha deciso di rinnovare il suo amore al marito affetto da Alzheimer, dicendogli semplicemente “Ti amo”. Le sue parole hanno suscitato negli occhi dell’uomo una luce ancora viva, testimonianza di un legame forte e di un amore che va oltre le sfide della malattia.

Un ambiente raccolto, illuminato da candele e tonalità dorate, ha fatto da cornice a un evento fuori dal comune. Sabato 10 gennaio, Michael O’Reilley, di 77 anni, e Linda Feldman, di 78, hanno celebrato nuovamente la loro unione. Il rito si è svolto al The Ivy on Dwight Way a Berkeley, la struttura specializzata nella cura della memoria dove Michael risiede da quando la demenza senile ha iniziato a condizionare la sua esistenza. Il loro primo matrimonio risale al 1987. A distanza di quasi quattro decenni, Linda ha deciso di confermare il suo impegno verso il marito, nonostante la patologia abbia eroso gran parte del loro vissuto comune. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sposa di nuovo il marito con Alzheimer, gli dice “Ti amo” e i suoi occhi si illuminano ancora

Si sposa a 76 anni dopo aver "svuotato il conto" del marito malato: "Non è vero, io lo amo tantissimo"Un matrimonio in tarda età, celebrato tra poche persone, ha suscitato scalpore dopo che sono emerse accuse di manipolazione e motivazioni economiche.

Leggi anche: «Ti amo oggi come allora». l'attrice celebra le nozze d'argento con Michael Douglas con parole (e foto) emozionanti. Il marito le risponde in maniera altrettanto romantica

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Discount collezione atelier eme 2019 Sale La Nuova Collezione Sposa 2019 di Atelier Em Flawless Milano; La Sposa!, il trailer del film di Maggie Gyllenhaal con Jessie Buckley e Christian Bale; ‘La Sposa!’, il trailer del film di Maggie Gyllenhaal; X-Style: La sposa d'inverno, come vestirà nel 2026-2027 Video.

La Sposa!, un nuovo film di Maggie Gyllenhaal al cinemaMaggie Gyllenhaal dirige il film da una sua sceneggiatura e lo produce insieme alla candidata all’Oscar Emma Tillinger Koskoff, Talia Kleinhendler e Osnat Handelsman Keren. I produttori esecutivi sono ... sorrisi.com

La Sposa!: ecco il nuovo trailer ufficiale italiano del film con Jessie Buckley e Christian BaleArriverà al cinema il 5 marzo La Sposa! nuova versione de La moglie di Frankenstein, diretta da Maggie Gyllenhaal, con con Jessie Buckley e Christian Bale. Possiamo ora vederne il nuovo trailer uffi ... comingsoon.it

Nuovo anno, nuovi sogni che prendono forma . La nuova collezione sposa 2026 firmata Mori Lee apre le porte a progetti importanti, emozioni autentiche e abiti pensati per farti sentire davvero te stessa. Linee eleganti, dettagli ricercati e modelli capaci di rac - facebook.com facebook