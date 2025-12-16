Si sposa a 76 anni dopo aver svuotato il conto del marito malato | Non è vero io lo amo tantissimo
Un matrimonio in tarda età, celebrato tra poche persone, ha suscitato scalpore dopo che sono emerse accuse di manipolazione e motivazioni economiche. La sposa, 76enne, ha negato ogni intento di lucro, dichiarando di amare sinceramente il marito, malato. La vicenda ha poi portato a un procedimento giudiziario, aprendo un dibattito sulle dinamiche di queste unioni.
Un matrimonio in tarda età e celebrato dinanzi a pochi intimi. E finito sui banchi delle aule giudiziarie. L'accusa è quella di aver "utilizzato" le nozze per appropriarsi del ricco patrimonio del marito, già gravemente malato prima del fatidico sì. Una storia singolare finita all'attenzione del. Today.it
Sposa a 76 anni dopo aver svuotato i conti del marito malato, l'anziana si difende: "Non ho la mania dei soldi" - Al tribunale di Torino oggi, 16 dicembre, è terminata con questa romantica ammissione il racconto della donna che nel 2022, ... torinotoday.it
