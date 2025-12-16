Si sposa a 76 anni dopo aver svuotato il conto del marito malato | Non è vero io lo amo tantissimo

Un matrimonio in tarda età, celebrato tra poche persone, ha suscitato scalpore dopo che sono emerse accuse di manipolazione e motivazioni economiche. La sposa, 76enne, ha negato ogni intento di lucro, dichiarando di amare sinceramente il marito, malato. La vicenda ha poi portato a un procedimento giudiziario, aprendo un dibattito sulle dinamiche di queste unioni.

Un matrimonio in tarda età e celebrato dinanzi a pochi intimi. E finito sui banchi delle aule giudiziarie. L'accusa è quella di aver "utilizzato" le nozze per appropriarsi del ricco patrimonio del marito, già gravemente malato prima del fatidico sì. Una storia singolare finita all'attenzione del. Today.it Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Cher si sposa a 76 anni, il fidanzato è giovanissimo - La vita in diretta - 27122022 Video Cher si sposa a 76 anni, il fidanzato è giovanissimo - La vita in diretta - 27122022 Video Cher si sposa a 76 anni, il fidanzato è giovanissimo - La vita in diretta - 27122022 Sposa a 76 anni dopo aver svuotato i conti del marito malato, l'anziana si difende: "Non ho la mania dei soldi" - Al tribunale di Torino oggi, 16 dicembre, è terminata con questa romantica ammissione il racconto della donna che nel 2022, ... torinotoday.it

Vanessa Incontrada dice “sì”: nozze a sorpresa dopo 2 anni di separazione con l’uomo della sua vita! - Vanessa Incontrada dice “sì”: nozze a sorpresa dopo 2 anni di separazione con l’uomo della sua vita! alfemminile.com

UN MAGNIFICO BALENCIAGA! 65 anni fa re Baldovino del Belgio sposa Doña Fabiola Mora y Aragón. Celebrato a Bruxelles nel 1960, rimane ancora uno dei matrimoni reali più glamour di sempre. Il suo abito da sposa è entrato nella storia della moda: una - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.