Sophie Kinsella i suoi 10 libri più famosi oltre I Love Shopping

Sophie Kinsella, celebre autrice britannica conosciuta soprattutto per la serie

La morte di Sophie Kinsella, autrice britannica che il 12 dicembre avrebbe compiuto 56 anni, scuote il mondo dell’editoria. Apprezzata per il suo stile brillante e coinvolgente, ha conquistato generazioni di lettori vendendo più di 50 milioni di copie in 60 Paesi con libri tradotti in oltre 40 lingue. Celebre è soprattutto la saga chick lit Shopaholic, giunta poi in Italia con il titolo di I Love Shopping e sbarcata al cinema con il film omonimo del 2009 con Isla Fisher. Oltre alle storie dell’inglese Becky Bloomwood, giornalista economica con una passione quasi patologica per gli acquisiti, la scrittrice ha pubblicato diverse opere. 🔗 Leggi su Lettera43.it