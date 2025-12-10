Sophie Kinsella i suoi 10 libri più famosi oltre I Love Shopping
Sophie Kinsella, celebre autrice britannica conosciuta soprattutto per la serie
La morte di Sophie Kinsella, autrice britannica che il 12 dicembre avrebbe compiuto 56 anni, scuote il mondo dell’editoria. Apprezzata per il suo stile brillante e coinvolgente, ha conquistato generazioni di lettori vendendo più di 50 milioni di copie in 60 Paesi con libri tradotti in oltre 40 lingue. Celebre è soprattutto la saga chick lit Shopaholic, giunta poi in Italia con il titolo di I Love Shopping e sbarcata al cinema con il film omonimo del 2009 con Isla Fisher. Oltre alle storie dell’inglese Becky Bloomwood, giornalista economica con una passione quasi patologica per gli acquisiti, la scrittrice ha pubblicato diverse opere. 🔗 Leggi su Lettera43.it
"Abbiamo il cuore spezzato nell'annunciare la scomparsa questa mattina della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mummy)". Con un post su Instagram la famiglia di Sophie Kinsella annuncia la morte della scrittrice inglese, autrice della serie di successo - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Sophie Kinsella, autrice di “I love shopping”: si è spenta a 55 anni dopo aver lottato contro un tumore al cervello Vai su X
Addio a Sophie Kinsella, la regina dei bestseller: la scrittrice è morta a 55 anni - È morta all’età di 55 anni Sophie Kinsella, una delle scrittrici più amate e prolifiche della narrativa contemporanea, capace di vendere oltre 50 milioni di copie in tutto il mondo. corrieredellosport.it scrive
