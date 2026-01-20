Prima della sfida di Champions tra Copenaghen e Napoli, Sky ha aggiornato sulle trattative di mercato. Secondo Gianluca di Marzio, la Juventus ha avviato contatti con il Fenerbahçe per En-Nesyri, proseguendo le negoziazioni anche oggi. Il Napoli, invece, non può garantire al giocatore un ruolo da titolare, lasciando aperte diverse possibilità per il suo futuro.

In collegamento con gli studi di Sky, prima della sfida di Champions tra il Copenaghen e il Napoli, Gianluca di Marzio ha parlato delle ultime novità per quanto riguarda il mercato del Napoli e En-Nesyri «La Juventus ha contattato il Fenerbahce per En-Nesyri e i contatti sono andati avanti anche nella giornata di oggi. È un finalizzatore che segna molto. È un giocatore in uscita in prestito perché sono cambiate le dinamiche con il nuovo allenatore. Lo ha contattato la Juve, il Napoli e il Siviglia. La Juventus è in vantaggio perché gli ha offerto un posto da titolare, parlando con la Juventus lui ha capito che può giocare alla Juve, per questo il Napoli in questo momento è un po’ più indietro perché avrebbe davanti Hojlund e Lukaku che sta per rientrare». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sky: Juve in vantaggio per En-Nesyri, il Napoli non può garantirgli un posto da titolare

Youssef En-Nesyri, settimana decisiva per il prestito al Napoli (Sky)Il Napoli valuta l’acquisto di Youssef En-Nesyri, attaccante del Siviglia, in vista della prossima sessione di mercato.

Mercato Juve-Napoli, incroci e rivalità: En-Nesyri e Maldini al centroIl mercato invernale tra Juventus e Napoli si configura come un momento di attenzione e valutazioni strategiche.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: La Juventus vince la Supercoppa femminile, Roma ko 2-1; Juve-Cremonese: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Il programma dei quarti si apre con Milan-Fiorentina. Riflettori puntati sul derby capitolino. Tutte le partite su Sky Sport; Juventus-Cremonese 5-0, gol e highlights: segna ancora David, poi anche Yildiz e McKennie.

En Nesyri ora è in vantaggio su Mateta, la Juventus spinge per il marocchino ma c'è anche il NapoliLa Juventus sta cercando un attaccante per il mercato di gennaio e se Mateta sembrava l'obiettivo numero uno dei bianconeri, stando a quanto riporta Sky Sport visto il primo rifiuto del ... tuttojuve.com

Juventus, David ancora in vantaggio su Openda per un posto in attacco a CagliariDomani sera la Juventus sarà ospite del Cagliari per la sfida di campionato e bisogna capire che tipo di formazione metterà Luciano Spalletti in vista anche della gara di ... tuttojuve.com

Mercato Juve Ecco chi è in vantaggio per l'attacco - facebook.com facebook

Mercato #Juve Ecco chi è in vantaggio per l'attacco x.com