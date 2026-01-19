Youssef En-Nesyri settimana decisiva per il prestito al Napoli Sky
Il Napoli valuta l’acquisto di Youssef En-Nesyri, attaccante del Siviglia, in vista della prossima sessione di mercato. Questa settimana sarà cruciale per definire il suo eventuale trasferimento in azzurro, in un’operazione volta a rinforzare il reparto offensivo della squadra. La trattativa è in fase avanzata e si attende un’intesa tra le parti per concludere l’affare.
Youssef En-Nesyri è uno dei nomi che il Napoli sta seguendo per potenziare l’attacco e questa settimana sarà quella decisiva. A scriverlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, su X: “Juventus e Napoli continuano a seguire En-Nesyri. Da oggi si entra nel vivo per suo futuro in prestito”. Secondo i media turchi il Fenerbahçe stava valutando favorevolmente l’offerta del Napoli per Youssef En-Nesyri, che include un prestito di 5 milioni di euro e un diritto di riscatto di 20 milioni di euro. Le trattative hanno preso slancio. Pedullà aveva scritto: Si parla molto di Youssef En-Nesyri dopo l’indiscrezione dalla Turchia che lo ha accostato alla Juventus. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Il Napoli ha chiesto al Fenerbahce En-Nesyri in prestito
Il Napoli ha manifestato interesse per Youssef En-Nesyri del Fenerbahçe, chiedendo informazioni per un possibile prestito. L’attaccante marocchino, ex Siviglia, potrebbe rappresentare un’opzione nel reparto offensivo del club partenopeo. La trattativa, ancora in fase preliminare, richiederà ulteriori valutazioni prima di eventuali sviluppi.
Napoli su En-Nesyri: sì al prestito, ma serve l’incastro
Il Napoli avrebbe manifestato interesse per Youssef En-Nesyri, valutando un possibile prestito. Tuttavia, per portare avanti l’operazione, è necessario trovare la soluzione giusta che si inserisca nelle strategie della squadra e nelle esigenze del calciatore. Le trattative sono ancora in fase preliminare e richiedono un attento equilibrio tra le parti coinvolte. Restano da seguire gli sviluppi di questa possibile trattativa.
