youssef en nesyri settimana decisiva per il prestito al napoli sky

Youssef En-Nesyri è uno dei nomi che il Napoli sta seguendo per potenziare l’attacco e questa settimana sarà quella decisiva. A scriverlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, su X: “Juventus e Napoli continuano a seguire En-Nesyri. Da oggi si entra nel vivo per suo futuro in prestito”. Secondo i media turchi il Fenerbahçe stava valutando favorevolmente l’offerta del Napoli per Youssef En-Nesyri, che include un prestito di 5 milioni di euro e un diritto di riscatto di 20 milioni di euro. Le trattative hanno preso slancio. Pedullà aveva scritto: Si parla molto di Youssef En-Nesyri dopo l’indiscrezione dalla Turchia che lo ha accostato alla Juventus. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Napoli ha chiesto al Fenerbahce En-Nesyri in prestito

Napoli su En-Nesyri: sì al prestito, ma serve l’incastro

