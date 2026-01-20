Donald Trump ha affermato di aver contribuito a bloccare l’evasione dei jihadisti europei in Siria. Secondo l’ex presidente degli Stati Uniti, il suo intervento avrebbe avuto un ruolo nel prevenire la fuga dei combattenti dell’ISIS, in un contesto di offensiva del governo siriano contro i gruppi curdi e le strutture di detenzione. Questa dichiarazione si inserisce in un quadro di complesse dinamiche regionali e internazionali legate alla lotta al terrorismo.

Washington, 20 gen. (AdnkronosAfp) - Donald Trump ha dichiarato di aver contribuito a impedire la fuga dei jihadisti europei in Siria, dove il governo centrale ha lanciato un'offensiva contro i combattenti curdi incaricati di sorvegliare i campi e le prigioni che ospitano i detenuti del gruppo Stato Islamico (IS). "I terroristi europei erano in prigione. Sono evasi. In collaborazione con il governo siriano e il nuovo leader siriano, hanno catturato tutti i prigionieri e li hanno riportati in prigione", ha dichiarato il presidente americano in un'intervista concessa al New York Post. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Siria: Trump, 'ho contribuito a fermare l'evasione dei jihadisti europei'

Leggi anche: Siria, il futuro dei curdi resta incerto tra voglia di autonomia e prospettive di ritrovarsi in un esercito pieno di ex jihadisti

Gli europei hanno i mezzi per fermare Trump in Groenlandia. Non basta una dichiarazioneGli europei dispongono dei mezzi per contrastare eventuali iniziative di Trump in Groenlandia, ma una semplice dichiarazione non basta.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Trump pubblica un presunto messaggio di Macron su Siria, Iran e Groenlandia.

Trump pubblica un presunto messaggio di Macron su Siria, Iran e GroenlandiaUn nuovo episodio accende il dibattito diplomatico internazionale dopo un post pubblicato da Donald Trump sul suo social Truth. Il presidente degli Stati Uniti ha condiviso lo screenshot di ... msn.com

Siria, tre americani uccisi da un membro dell'Isis. Trump: Ci vendicheremoDue soldati americani e un loro interprete statunitense sono stati uccisi a Palmira, nella Siria centrale, da membro dello Stato Islamico. Secondo la ricostruzione, il lupo solitario avrebbe aperto ... tg24.sky.it

Io non voglio rompere le scatole eh, però vi faccio notare una cosa. Tutti parlano dello screenshot diffuso da Trump per "sfottere" Macron. Ma si noti l'ordine degli argomenti: Siria in cima, prima di Iran e Groenlandia. Mentre sui nostri media di Siria si parla poc x.com

Nella puntata di oggi del Mondo: le opzioni dell’Europa contro i nuovi dazi di Trump. La fine dell'autonomia curda in Siria. Con Francesco Saraceno e Marta Bellingreri. - facebook.com facebook