Gli europei hanno i mezzi per fermare Trump in Groenlandia Non basta una dichiarazione
Gli europei dispongono dei mezzi per contrastare eventuali iniziative di Trump in Groenlandia, ma una semplice dichiarazione non basta. La questione richiede un approccio equilibrato e rispettoso delle competenze, considerando che la Groenlandia è una regione autonoma sotto sovranità danese. Solo attraverso il dialogo e il rispetto delle decisioni locali si può affrontare efficacemente questa delicata situazione.
Bruxelles. “La Groenlandia appartiene al suo popolo. Tocca alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere su questioni che riguardano la Danimarca e la Groenlandia”.Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
