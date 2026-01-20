L’estrazione di oggi del Simbolotto si svolge il 20 gennaio 2026 alle ore 20.00. Questo gioco, collegato alle estrazioni del Lotto, si tiene quattro volte a settimana, offrendo ai giocatori l’opportunità di verificare i propri numeri e simboli. Di seguito, le informazioni aggiornate sull’estrazione di oggi, in modo chiaro e preciso, per chi desidera seguire l’evento.

Estrazione Simbolotto di oggi, 20 gennaio 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 20 gennaio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di gennaio la ruota associata al gioco è quella di Bari. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 20 gennaio 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Simbolotto, estrazione di oggi 20 gennaio 2026 | Lotto

Simbolotto, estrazione di oggi 2 gennaio 2026 | LottoL’estrazione del Simbolotto di oggi, 2 gennaio 2026, si svolge alle ore 20.

Simbolotto, estrazione di oggi 3 gennaio 2026 | LottoL’estrazione di oggi, 3 gennaio 2026, del Simbolotto, il gioco associato alle estrazioni del Lotto, si svolgerà alle ore 20.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 13/01/2026

Argomenti discussi: Lotto e Simbolotto di sabato 17 gennaio 2026; Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 16 gennaio: nessun 6 o 5+1; Ultima estrazione Superenalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto, 16 gennaio 2026; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 16 gennaio 2026: i numeri vincenti.

SIMBOLOTTO, LOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 16 gennaio 2026Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di venerdì 16 gennaio 2026: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi in palio ... ilsussidiario.net

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi 20 gennaio 2026: numeri vincenti e simboliEstrazione Simbolotto dopo il Lotto di martedì 20 gennaio 2026: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi in palio ... ilsussidiario.net

ESTRAZIONE DEL LOTTO DI SABATO 17 GENNAIO 2026 #giornaletablo - facebook.com facebook