La denuncia di Signorini contro Corona può bloccare l'uscita della puntata di Falsissimo il 22 dicembre?

La denuncia di Signorini contro Corona ha sollevato dubbi sulla possibilità di mandare in onda la puntata di Falsissimo prevista per il 22 dicembre. Nonostante il sequestro disposto dalla Procura di Milano sui materiali coinvolti, Corona ha comunicato di aver rigirato i contenuti e intende comunque pubblicare la nuova puntata. La situazione rimane da chiarire, con possibili ripercussioni sulla programmazione.

Fabrizio Corona indagato per “diffusione di materiale sessualmente esplicito” dopo la querela di Signorini - L'ex re dei paparazzi nei guai per i contenuti diffusi durante il suo programma Falsissimo su presunti comportamenti del conduttore ... ilfattoquotidiano.it