Il 22 gennaio alle ore 21, presso l’osteria dei ‘Gati mati’ a Rovigo, si terrà Rovigo Reading Night, un evento dedicato alla lettura condivisa. Un’occasione per staccare dai telefoni e dedicarsi a momenti di cultura in un ambiente intimo e accogliente. Un appuntamento che invita a riscoprire il piacere della lettura in compagnia, nel rispetto delle tradizioni locali e della buona compagnia.

Rovigo, 20 gennaio 2026 Giovedì 22 gennaio, alle 21, all’osteria dei ‘Gati mati’ si svolgerà l’iniziativa Rovigo reading night nel segno della cultura. La titolare Maura invita per questa singolare serata a spegnere i telefonini e ad aprire un libro. L’evento in collaborazione con Rovigo lab, associazione culturale. I partecipanti leggeranno in silenzio brani di un libro portato da casa. Al termine dell’ora di lettura, tanto durerà l’iniziativa, se lo vorranno potranno condividere opinioni sulle pagine appena lette. Un mondo per confrontarsi su titoli, argomenti e autori. L’appuntamento in via Badaloni 88. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si spengono i telefonini in osteria. E’ tempo di leggere insieme

