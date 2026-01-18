Basket si ferma a otto la striscia di vittorie consecutive | la Dole cede al Flaminio alla JuVi Cremona

Dopo otto vittorie consecutive, la Dole Rimini si ferma contro la Ferraroni JuVi Cremona al Flaminio, che conquista la terza vittoria consecutiva (69-81). La squadra ospite ha mantenuto il vantaggio per gran parte della partita, interrompendo così la serie positiva dei riminesi. Un risultato che modifica gli equilibri della stagione, sottolineando l’importanza di ogni singolo incontro nel cammino del campionato.

Dopo otto successi di fila, la Dole Rimini incappa in una sconfitta: al Flaminio la Ferraroni JuVi Cremona centra la terza vittoria di fila dopo quelle con Brindisi e Forlì mantenendo il vantaggio per gran parte del match e conquistando i due punti (69-81 il finale). Decisivi Garrett (24 punti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Basket, la Dole vuole continuare a restare sull'ottovolante: sfida alla JuVi per consolidare il primato

La Dole mira a mantenere la vetta nel campionato di basket, affrontando la JuVi in una sfida cruciale. La squadra di Rimini, attualmente leader stabile, vuole proseguire nel proprio percorso di crescita e consolidamento, dimostrando continuità e determinazione. Questa partita rappresenta un passo importante per rafforzare la posizione in classifica e proseguire la stagione con obiettivi chiari e ambiziosi.

Leggi anche: Basket, la Dole torna in campo per dimenticare Brindisi: al Flaminio arriva la neopromossa Ruvo di Puglia

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

#Basket #Pallacanestro #DivisioneRegionale1 #DR1 #GironeC #14aGiornata #Lazio #Roma #Ciociaria #Fiumicino #Veroli #Recap Gran colpo Supernova Fiumicino: ferma la capolista Pallacanestro Veroli 2016 e guarda la vetta da molto più vicino - facebook.com facebook