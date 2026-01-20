shield in bocconi un hub europeo per difesa economia e geopolitica

Shield, presso l’Università Bocconi, si configura come un centro di eccellenza europeo dedicato a studi su difesa, economia e geopolitica. Dal 1989, con la caduta del muro di Berlino, il modello di governance mondiale si è basato su mercati globalizzati, risorse energetiche e geopolitica. Questa struttura ha influenzato significativamente gli equilibri internazionali, rendendo fondamentale l’analisi critica di questi ambiti per comprendere le dinamiche attuali.

Con il progetto Shield, l'ateneo milanese forma manager capaci di anticipare rischi sistemici. Altomonte: l'ordine globale nato dopo il 1989 è finito, Italia ed Europa devono proteggere competitività e asset strategici "Dal 1989, anno della caduta del muro di Berlino, al 2024 abbiamo avuto un modello di governance del mondo fondato su tre pilastri: mercati globalizzati, accesso ai combustibili fossili per sostenere la crescita, sicurezza garantita. Tanto per dire, lo Stretto di Hormuz non era mai stato chiuso. Ebbene, quel modello non esiste più. Non sappiamo ancora bene perché gli architetti dell'ordine globale, coloro che hanno contribuito a costruirlo, si siano tirati indietro, ma sappiamo che dobbiamo assumerci nuove responsabilità, come Italia e come Europa.

