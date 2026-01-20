Sentenza sull' omicidio di Alice Neri | nessun movente ma indizi pregnanti Ora l' appello

La Corte d'Assise di Modena ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione per Mohamed Bedoui Gaaloul, accusato dell’omicidio di Alice Neri. Pur senza un movente chiaro, sono stati riscontrati elementi probatori significativi. Le motivazioni, che spiegano la sentenza, sono state depositate in 248 pagine, sottolineando come la responsabilità penale sia ormai stabilita, anche se il motivo dell’omicidio rimane ancora sconosciuto.

Il movente resta "insondabile", ma la responsabilità penale è certa. La Corte d'Assise di Modena ha depositato le 248 pagine di motivazioni relative alla condanna a 30 anni di reclusione per Mohamed Bedoui Gaaloul, il 33enne tunisino accusato dell'omicidio di Alice Neri, la giovane di Ravarino.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Slitta la sentenza d’appello sull’omicidio di Thomas Bricca, la mamma: “Un’attesa snervante”È stata rinviata la sentenza di secondo grado nell’omicidio di Thomas Bricca, con nuove audizioni di testimoni e una perizia sulle celle telefoniche.

Leggi anche: Garlasco, i «plurimi indizi» sul movente di Sempio, il nodo del Dna e la dinamica dell’omicidio: quali sono le piste degli inquirenti

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Ci sono dei punti che non tornano, e sono a suo favore, il cambio di avvocato di Sangare fa…; Dopo la sentenza che ha condannato Anna Lucia Cecere a 24 anni per l’omicidio di #nadacella avvenuto a Chiavari nel 1996, sotto casa sua a Boves i cronisti di Primocanale sono stati aggrediti dai familiari della Cecere; Omicidio di Nada Cella: sentenza dopo 30 anni. Testimoni e nuovi indizi, ecco su cosa si deciderà; Omicidio Nada Cella: la sentenza attesa nel pomeriggio.

Ci sono dei punti che non tornano, e sono a suo favore, il cambio di avvocato di Sangare fa slittare la sentenza sull’omicidio di VerzeniIl processo per l'omicidio di Sharon Verzeni è stato rinviato al 25 febbraio dopo che Moussa Sangare ha cambiato avvocato e ritrattato la confessione. ilfattoquotidiano.it

Omicidio Sharon, rinviata la sentenza. Legale di Sangare: Punti che non tornano a suo favoreLa 33enne è stata uccisa a coltellate in strada a Terno d’Isola la notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 È stata rinviata al 25 febbraio la sentenza nel processo di Moussa Sangare, per l’omicidio pluria ... adnkronos.com

La recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sull’affidamento in-house nei servizi di gestione dei rifiuti chiarisce che il rispetto del requisito dell’80% delle attività deve essere valutato sul fatturato complessivo del gruppo, rafforzando una let x.com

La sentenza del Giudice Sportivo sulla gara di Under 18 Regionale - facebook.com facebook