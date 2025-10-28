Antenna 5G la battaglia Botta e risposta tra enti

Prosegue il botta e risposta tra il Comune e la Soprintendenza di Pisa per verificare la legittimità del procedimento burocratico che ha portato al via libera per la costruzione, ancora in corso, di un’ antenna 5G sul colle del Santuario della Madonna di Ripaia a Treggiaia. Alla richiesta della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Pisa della Vpia, della Valutazione preventiva dell’ interesse archeologico, una procedura prevista dalla legge italiana per valutare la presenza di reperti archeologici nel sottosuolo di un’area in cui si devono realizzare opere di costruzione o infrastrutturali, ha risposto il Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Antenna 5G, la battaglia. Botta e risposta tra enti

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'opposizione all'attacco e i residenti della zona di Bassano promettono battaglia per spostare l'"obelisco" di 32 metri a due passi dal Tempio Ossario. - facebook.com Vai su Facebook

Nole, che battaglia In campo quasi tre ore per rimontare Hanfmann e volare agli ottavi a Shanghai - X Vai su X

Antenna 5G, la battaglia. Botta e risposta tra enti - Intanto oggi è previsto un nuovo incontro tra alcune forze politiche e i residenti. Scrive lanazione.it

Maxi-antenna 5G a Fano e Carignano: Nasce Comitato e Dà Battaglia - Il Comitato di Carignano si oppone all'installazione di un ripetitore 5G a causa dell'impatto sulla salute e sull'ambiente. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Novilara contro l'antenna 5G: avvocati e Tar per bloccarla - PESARO L’antenna Iliad 5G svetta nel cuore del centro abitato di Novilara, e ora il quartiere Colline e Castelli chiede a Comune e società gestore di fare marcia indietro per una diversa collocazione. Segnala corriereadriatico.it