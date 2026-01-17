La Spezia Valditara | consentire a presidi di installare metal detector

Il ministro Valditara ha sottolineato l'importanza di consentire ai presidi delle scuole con situazioni a rischio di installare, in accordo con il prefetto, dei metal detector. L’obiettivo è garantire un ambiente più sicuro per studenti e personale, attraverso misure che rispettino le esigenze di sicurezza senza compromettere l’autonomia scolastica. Questa proposta si inserisce nel più ampio dibattito sulla sicurezza nelle istituzioni scolastiche italiane.

Milano, 17 gen. (askanews) – “Quello che noi possiamo e dobbiamo fare, a mio avviso, in quelle scuole, diciamo, di maggior rischio, dove vi sono delle problematiche, è consentire al preside di installare, magari d’intesa con il prefetto, dei metal detector”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara intervistato a “4 di Sera Weekend” su Retequattro, in merito all’omicidio del 18enne Abanoub Youssef assassinato da un compagno di scuola in un istituto tecnico di La Spezia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

