Disastro ferroviario in Spagna bimba di 6 anni trovata a vagare sola sui binari | La sua famiglia sterminata

Un disastro ferroviario in Spagna ha causato la morte di almeno 40 persone. Durante le operazioni di soccorso, una bambina di 6 anni è stata trovata da sola sui binari ad Adamuz. La piccola, priva di accompagnamento, è stata assistita dalle autorità mentre si cerca di ricostruire le cause dell’incidente e di fornire supporto alle famiglie coinvolte.

Una bimba di 6 anni è stata soccorsa dalla guardia civil ad Adamuz mentre vagava sola sui binari del disastro ferroviario nel quale sono morte almeno 40 persone. La piccola è l'unica sopravvissuta della sua famiglia.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Disastro ferroviario in Spagna, almeno 39 morti. Il ministro: “Treno e binari nuovi, incidente strano”Un grave incidente ferroviario si è verificato in Spagna, causando almeno 39 vittime.

Spagna, la strage nello scontro ferroviario per colpa di «un giunto rotto sui binari». L’ipotesi sul disastro: le vibrazioni denunciate dai macchinistiIl recente incidente ferroviario avvenuto in Spagna ha causato 39 vittime e più di 100 feriti.

