Disastro ferroviario in Spagna bimba di 6 anni trovata a vagare sola sui binari | La sua famiglia sterminata

Un disastro ferroviario in Spagna ha causato la morte di almeno 40 persone. Durante le operazioni di soccorso, una bambina di 6 anni è stata trovata da sola sui binari ad Adamuz. La piccola, priva di accompagnamento, è stata assistita dalle autorità mentre si cerca di ricostruire le cause dell’incidente e di fornire supporto alle famiglie coinvolte.

Una bimba di 6 anni è stata soccorsa dalla guardia civil ad Adamuz mentre vagava sola sui binari del disastro ferroviario nel quale sono morte almeno 40 persone. La piccola è l'unica sopravvissuta della sua famiglia.

