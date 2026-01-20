LIVE Sci alpino Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA | tempo di Streif per Paris e Franzoni

Segui in tempo reale la prova di discesa di Kitzbuehel 2026, con gli aggiornamenti su Paris, Franzoni e gli altri atleti. Qui troverai tutte le informazioni sui pettorali di partenza e la diretta del gigante femminile di Kronplatz alle 10. Rimani aggiornato sulle ultime notizie e sui risultati, per vivere al meglio questa competizione di sci alpino.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI KRONPLATZ ALLE 10.30 E 13.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera maschile di Kitzbuehel, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La Coppa del Mondo maschile di sci alpino entra in una delle sue settimane simbolo, con il tradizionale appuntamento di Kitzbühel, teatro di un trittico di gare che ogni stagione rappresenta uno snodo tecnico ed emotivo del calendario. Sulla leggendaria pista tirolese si comincerà venerdì 23 gennaio con il SuperG, per poi proseguire sabato 24 con la discesa libera, entrambe in programma alle 11.

Oggi, sabato 17 gennaio, dalle 10.45 il Friuli Venezia Giulia torna al centro della mappa mondiale dello sci alpino, con una discesa libera che è molto più di una semplice tappa stagionale: è un banco di prova tecnico, emotivo e simbolico, già proiettato verso i - facebook.com facebook

