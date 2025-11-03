Schianto fatale in A1 Auto contro il guardrail Muore sul colpo a 24 anni
Un’altra vittima della strada nella nostra provincia. L’ennesima tragedia si è verificata ieri, pochi minuti dopo mezzogiorno, sull’ A1: ha perso la vita un 24enne. L’impatto fatale si è verificato all’altezza di Cognento, prima del casello di Modena Nord. L’auto, una Ford Fiesta, si è schiantata contro il guardrail a lato della corsia. Non c’è stato nulla da fare per Karim Abdelhafiz Wasfy Mohamed, sbalzato fuori dall’abitacolo e finito rovinosamente sull’asfalto: è morto sul colpo. Con lui viaggiava un 41enne rimasto invece incastrato tra le lamiere accartocciate. È stato estratto dai vigili del fuoco e poi portato in elicottero al pronto soccorso, in codice di massima gravità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Fatale lo schianto: il 47enne aveva accettato di sostituire un collega. In gravissime condizioni l'altro agente, è caccia al conducente del Suv - facebook.com Vai su Facebook
Morte di Nicola Atzori, aperta un’inchiesta dopo lo schianto fatale - X Vai su X
Incidente in autostrada A1 a Modena, un morto e un ferito grave dopo lo schianto contro il guardrail - Schianto in A1 a Modena Nord: 24enne morto e 41enne grave dopo l'incidente. Secondo virgilio.it
Modena, auto sbanda in A1 e sbatte contro il guardrail: un morto e un ferito grave - L'incidente poco prima dell’uscita del casello di Modena Nord: a perdere la vita un ragazzo di 24 anni. Da corrieredibologna.corriere.it
L’auto si schianta sul guardrail in A1, morto 24enne: nell’incidente stradale a Modena anche un ferito - I Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, nella carreggiata nord del tratto emiliano dell'autostrada A1, hanno dovuto estrarre dalle lamiere dell'abitacolo ... Secondo fanpage.it