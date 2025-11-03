Schianto fatale in A1 Auto contro il guardrail Muore sul colpo a 24 anni

Un’altra vittima della strada nella nostra provincia. L’ennesima tragedia si è verificata ieri, pochi minuti dopo mezzogiorno, sull’ A1: ha perso la vita un 24enne. L’impatto fatale si è verificato all’altezza di Cognento, prima del casello di Modena Nord. L’auto, una Ford Fiesta, si è schiantata contro il guardrail a lato della corsia. Non c’è stato nulla da fare per Karim Abdelhafiz Wasfy Mohamed, sbalzato fuori dall’abitacolo e finito rovinosamente sull’asfalto: è morto sul colpo. Con lui viaggiava un 41enne rimasto invece incastrato tra le lamiere accartocciate. È stato estratto dai vigili del fuoco e poi portato in elicottero al pronto soccorso, in codice di massima gravità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

